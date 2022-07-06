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Тарантино второй раз стал отцом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Quentin_Tarantino_and_Diane_Kruger_@_2010_Academy_Awards.jpg: Photo by Sgt. Michael Connorsderivative work: SaloméW

Режиссер Квентин Тарантино стал отцом второй раз. Во вторник, 4 июля, у него родилась ребенок, сообщил представитель режиссера.

Супруга Тарантино Даниэлла Пик родила дочку, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя режиссера. Как назвали новорожденную – не сообщается. Это второй ребенок 59-летнего Тарантино. В 2020 году у пары родился первенец, сын Лео.

Квентин Тарантино женился в 55 лет, что стало его первым браком. До этого он объяснял свое одиночество тем, что сильно занят съемками фильмов. Его супруге сейчас 38 лет.

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