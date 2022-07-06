Париж нарушил дипломатическую этику, когда опубликовал записи переговоров президента Эмманюэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Дипломатическая этика, конечно, не предполагает вот такой односторонний слив записи», — цитирует РБК Лаврова. По его словам, Москва всегда ведет переговоры «так, чтобы не было стыдно». «Мы всегда говорим то, что думаем, и готовы за эти слова отвечать и объяснять свою позицию», — заявил он.

Телеканал France 2 30 июня показал документальный фильм о Елисейском дворце режиссера Ги Лагаша. Он повествует о попытках Макрона снизить напряженность вокруг Украины, в том числе путем разговора с Путиным 20 февраля, за четыре дня до начала военной операции России на Украине. Расшифровку переговоров опубликовало издание Le Temps.

Во время разговора президент России обвинил украинского коллегу Владимира Зеленского во лжи лидерам западных стран о подготовке к выполнению минских соглашений.