Треть новосибирцев призналась в нехватке зарплаты

Почти 40% работников Новосибирской области столкнулись с нехваткой зарплаты на основные нужды, сообщает служба исследований hh.ru.

39% трудоустроенных новосибирцев, принявших участие в опросе, сообщили, что их нынешней заработной платы недостаточно для основных трат. Еще 41% признались, что зарплаты хватает с трудом, и только 20% отметили, что их доход от работы вполне покрывает основные расходы.

Среди представителей разных профессий, кому недостаточно зарплаты на основные нужды, преобладают рабочий персонал, а также медики и госслужащие. Те, кому зарплаты однозначно хватает, обычно встречаются среди ИТ-специалистов, в сферах добычи сырья и высшего менеджмента.

46% работников Новосибирской области считают еду своей самой большой статьей расходов, год назад такой ответ дали 68% опрошенных. На втором месте среди затрат сегодня – аренда жилья или ипотека, на третьем – выплата кредитов, без учета ипотеки.