Треть новосибирцев призналась в нехватке зарплаты

Почти 40% работников Новосибирской области столкнулись с нехваткой зарплаты на основные нужды, сообщает служба исследований hh.ru.
39% трудоустроенных новосибирцев, принявших участие в
опросе, сообщили, что их нынешней заработной платы недостаточно для основных
трат. Еще 41% признались, что зарплаты хватает с трудом, и только 20%
отметили, что их доход от работы вполне покрывает основные расходы.
Среди представителей разных профессий, кому недостаточно
зарплаты на основные нужды, преобладают рабочий персонал, а также медики и
госслужащие. Те, кому зарплаты однозначно хватает, обычно встречаются среди
ИТ-специалистов, в сферах добычи сырья и высшего менеджмента.
46% работников Новосибирской области считают еду своей самой
большой статьей расходов, год назад такой ответ дали 68% опрошенных. На втором
месте среди затрат сегодня – аренда жилья или ипотека, на третьем – выплата
кредитов, без учета ипотеки.
Asd10Ну не плохо потренировались в упражнении "ведение боевых действий в наступлении с превосходящими силами...
UynachalnicaКакие у нас министры то все благожелательные, и, главное, не зря кресло протирают!
AlhazredА че ты с этим аватаром еще не на Украине в составе Русского легиона? Кстати, вспомни фильм "Батальоны...
Asd10А я его сразу и не узнал. Смотрю, а носа нет... От наркотиков стерся, видать.))