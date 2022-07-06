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Треть новосибирцев призналась в нехватке зарплаты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Почти 40% работников Новосибирской области столкнулись с нехваткой зарплаты на основные нужды, сообщает служба исследований hh.ru. 

39% трудоустроенных новосибирцев, принявших участие в опросе, сообщили, что их нынешней заработной платы недостаточно для основных трат. Еще 41% признались, что зарплаты хватает с трудом, и только 20% отметили, что их доход от работы вполне покрывает основные расходы.

Среди представителей разных профессий, кому недостаточно зарплаты на основные нужды, преобладают рабочий персонал, а также медики и госслужащие. Те, кому зарплаты однозначно хватает, обычно встречаются среди ИТ-специалистов, в сферах добычи сырья и высшего менеджмента.

46% работников Новосибирской области считают еду своей самой большой статьей расходов, год назад такой ответ дали 68% опрошенных. На втором месте среди затрат сегодня – аренда жилья или ипотека, на третьем – выплата кредитов, без учета ипотеки.

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Экономика #Рынок труда #Новосибирск
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Топ комментариев

Asd10

Ну не плохо потренировались в упражнении "ведение боевых действий в наступлении с превосходящими силами...

Uynachalnica

Какие у нас министры то все благожелательные, и, главное, не зря кресло протирают!

Alhazred

А че ты с этим аватаром еще не на Украине в составе Русского легиона? Кстати, вспомни фильм "Батальоны...

Asd10

А я его сразу и не узнал. Смотрю, а носа нет... От наркотиков стерся, видать.))