Два министра ушли из правительства Джонсона после секс‑скандала

Главы Минфина и Минздрава Великобритании по этическим соображениям покинули правительство Бориса Джонсона после секс-скандала с одним из руководителей Консервативной партии Крис Пинчер.

Замглавного организатора Консервативной партии в палате общин Крис Пинчер устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе. 52-летний политик в пьяном состоянии приставал к двум мужчинам. Выяснилось, что Пинчера по служебной лестнице продвигал Джонсон.

В знак несогласия с такой кадровой политикой британского премьера Бориса Джонсона о своей отставке объявили две ключевые фигуры его кабинета — министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид. «Общественность справедливо ожидает, что управление государством будет осуществляться должным образом, компетентно и серьезно», — приводит РБК слова Сунака.

«Для меня было огромной честью служить в этой роли, но я сожалею, что больше не могу продолжать это делать с чистой совестью», — заявил Джавид.