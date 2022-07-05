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Шакира решила испортить репутацию футболиста Жерара Пике

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Doha Stadium Plus / Attribution License

Шакира и Жерар Пике не сумели расстаться спокойно, певица намерена победить в деле об опеке над детьми и для этого готова очернить репутацию бывшего возлюбленного.

О расставании пары стало известно в начале июня. Шакира после 11 лет совместной жизни узнала, что Пике изменяет ей с другой женщиной. Знаменитости разъехались, но спустя месяц возник вопрос об опеке над общими детьми — девятилетним Миланом и семилетним Сашей.

По информации журнала Marca, Шакира, чтобы победить в деле об опеке, наняла команду юристов и еще нескольких людей, которые собирают компромат на Пике.

«Эта информация раскроет многим глаза на то, кем на самом деле является Жерар», — цитирует издание инсайдеров. Сообщается, что из-за Шакиры карьера футболиста может пойти под откос.

Жерар Пике — испанский футболист, защитник клуба «Барселона». За свою карьеру 35-летний спортсмен получал золотые медали в Чемпионате мира 2010 года и Чемпионате Европы 2012 года. 

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