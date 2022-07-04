Белый дом отверг возможность переговоров с Россией по Украине

Решение о переговорах с Россией будет принимать только украинский президент Владимир Зеленский, но в США считают, что время для диалога еще не пришло, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«И что мы собираемся делать, так это продолжать следить за тем, чтобы он мог добиться успеха на поле боя, чтобы он мог добиться успеха за столом переговоров. Но даже президент Зеленский скажет вам, что сейчас не время для таких дискуссий», — цитирует РБК Кирби.

По его словам, ответные действия Украины на спецоперацию России были лучше ожидаемых Западом, теперь украинские военные «переходят в контрнаступление».

Американская разведка не считает, что планы президента Владимира Путина «по захвату большей части Украины» претерпели изменения. «Картина остается довольно мрачной, а отношение России к Западу ужесточается», — отметила накануне директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

В Кремле обвинили США и другие западные страны в противодействии инициативам по урегулированию конфликта. По словам представителя президента Дмитрия Пескова, Запад настроен на «продолжение войны», однако рано или поздно «здравый смысл возобладает».