Дробыш поставил Пугачевой «прогулы» на кладбище

Продюсер Виктор Дробыш вспомнил о старом конфликте с Аллой Пугачевой, когда во время отбора на Евровидение он грубо высказался в адрес Примадонны.

О ссоре, произошедшей в 2004 году, Дробыш рассказал в эфире ток-шоу «Пусть говорят». После провала на Евровидении Юли Савичевой (певица заняла всего лишь 11 место), продюсеру предложили отправлять на конкурс более солидных артистов. Например, Аллу Пугачеву.

«Это молодой конкурс! Зачем нам отправлять на Евровидение артистов, которым уже прогулы на кладбище пора ставить», — вспомнил свои слова Дробыш.

По словам продюсера, после этих слов отношения с Примадонной почти 17 лет были напряженные. Помириться с певицей ему удалось лишь в 2021 году.