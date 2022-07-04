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Непоказанные в России «Миньоны» оказались на вершине кассовых сборов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из мультфильма «Миньоны: Грювитация»

Мультфильм «Миньоны: Грювитация», показанный в странах СНГ без учета России и Белоруссии, собрал кассу в два раза больше, чем отечественные картины, вышедшие во всех странах.

По итогам проката предыдущего уикенда, анимационный фильм «Миньоны: Грювитация» собрал кассу в 34 миллиона рублей, сообщает портал Kinobusiness. Другая новинка недели, фильм «Главная роль» с Антонио Бандерасом, собрал всего 11 миллионов, заняв пятую строчку топа по сборам.

Три российских фильма «Одна», «Дикая» и «Кощей. Похититель невест» собрали от 13 до 18 миллионов.

Ранее кинотеатры обратились за помощью к государству с просьбой финансово поддержать кинобизнес. Из-за ухода западных релизов с российского рынка, многие киносети терпят убытки.

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