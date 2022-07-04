Клишас призвал к «сокрушительном ответу» за обстрел Белгорода

Россия должна дать сокрушительный ответ на ночные обстрелы в Белгороде и Курске, иначе удары будут продолжаться, заявил сенатор Андрей Клишас.

Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде он назвал «прямым актом агрессии со стороны Украины». «Я признаю такую логику, что нас провоцируют и при любом возможном поводе будут говорить о жесткости и даже жестокости России», — написал сенатор в своем телеграм-канале.

Но, по мнению сенатора, «намного хуже» будет, если Запад истолкует отсутствие жесткости как проявление слабости со стороны России.

Киевский режим в ночь на воскресенье нанес удар ракетами«Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс» по жилым кварталам Белгорода и Курска, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Губернатор Белгородской области ранее сообщил, что в Белгороде ночью, сработала система ПВО, прозвучала «серия громких звуков. Всего в результате были частично разрушены около 50 домов, в том числе 11 многоквартирных, погибли пять человек, еще несколько пострадали.

Глава Курской области Роман Старовойт выразил соболезнования родным и близким погибших в результате «атаки противника» и, в свою очередь, рассказал, что на подлете к Курску средства ПВО ночью сбили два украинских разведывательных беспилотника «Стриж». Никто не пострадал.