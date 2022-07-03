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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина нанесла удар по жилым кварталам Белгорода и Курска

Источник:
ТАСС
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Фото: © t.me/vvgladkov

Киевский режим в ночь на воскресенье нанес удар ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс» по жилым кварталам Белгорода и Курска, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Сегодня ночью с 03.00 до 03.30 мск киевским режимом был совершен преднамеренный удар баллистическими ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 "Рейс" по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов», — заявил Конашенков.

По его словам, атака была преднамеренной. «Хочу подчеркнуть, данный ракетный удар целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов», — сказал он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью три человека погибли, четыре пострадали, были повреждены около 50 домов. По данным Минобороны, в сторону города были запущены три ракеты «Точка-У». Средства ПВО сбили их в воздухе, обломки одной из них упали на жилой дом.

Утром курский губернатор Роман Старовойт сообщил о сбитых в небе неподалеку от Курска двух украинских беспилотниках. По его словам, это были Ту-141 «Стриж». В результате никто не пострадал.

В Минобороны уточнили, что речь идет о начиненных взрывчаткой беспилотниках Ту-143 «Рейс», их уничтожили на подлете к городу средства ПВО.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика #Оружие #Конфликты
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