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Три человека погибли в Белгороде после серии взрывов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © t.me/vvgladkov

Трое человек погибли в Белгороде после серии взрывов и предположительной работы ПВО , сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Два человека доставлены в больницу: мужчина и ребенок 10 лет. Мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии. Двое людей осмотрены на месте. Вся необходимая помощь медиков оказывается. На данный момент есть информация о трех погибших», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Гладков сказал, что по предварительной информации, «есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. «А также не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова разрушено частично, из них 5 полностью», — добавил он.



Ранее Гладков сообщал о серии громких звуков и возгорании в частном доме. «Причины произошедшего выясняются, предположительно сработало ПВО», — указал он.

Власти приграничных регионов России неоднократно сообщали об обстрелах с украинской стороны. На территории Белгородской Курской и Брянской областей введен «желтый» уровень террористической опасности.

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Топ комментариев

Asd10

Не понял юмора. Борщ исконно древнерусское блюдо. Кто то этого разве не знает??

mosquito__2010

Европейцы с Американцами, они же в альтернативной реальности существуют.

pepelmetal

Спасибо за наше детство Леонид Аронович!

Asd10

Украинский борщ что такое? Русский борщ нелегально вывезеный вна Украину? Так это контрабанда и подделка.