Три человека погибли в Белгороде после серии взрывов

Трое человек погибли в Белгороде после серии взрывов и предположительной работы ПВО , сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Два человека доставлены в больницу: мужчина и ребенок 10 лет. Мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии. Двое людей осмотрены на месте. Вся необходимая помощь медиков оказывается. На данный момент есть информация о трех погибших», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Гладков сказал, что по предварительной информации, «есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. «А также не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова разрушено частично, из них 5 полностью», — добавил он.

Ранее Гладков сообщал о серии громких звуков и возгорании в частном доме. «Причины произошедшего выясняются, предположительно сработало ПВО», — указал он.

Власти приграничных регионов России неоднократно сообщали об обстрелах с украинской стороны. На территории Белгородской Курской и Брянской областей введен «желтый» уровень террористической опасности.