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Медведев заявил о завершении «бурного романа» Украины и Европы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Dmitry Astakhov, Government of the Russian Federation / CC BY 4.0

«Бурный роман» европейцев с украинцами завершается, от украинофилии до украинофобии один шаг, заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Похоже, бурный роман европейцев с украинцами завершается. Их уже не хотят, от них устали. Неистовые поляки вспомнили про свой оголтелый национализм. Напоминают криком почти четырем миллионам украинцев, разместившихся у них в стране, про то, что они в Польше», — написал Медведев в телеграм-канале.

По мнению Медведева, схожая ситуация складывается и в других странах Европы, которые прежде «затеяли любовные игрища» с властями Украины.

Он добавил, что «от украинофилии до украинофобии один шаг», а отношения между странами не восстановить «обещаниями нескорого и неравного брака», имея в виду стремление Украины присоединиться к Евросоюзу.

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