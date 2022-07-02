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Умер создатель мультфильмов про Чебурашку и котенка по имени Гав

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Premier.gov.ru / CC BY 4.0

Ушел из жизни художник-мультипликатор Леонид Шварцман — создатель «Чебурашки», «38 попугаев», «Котенка по имени Гав» и других известных советских мультфильмов. Ему был 101 год.

«Леонида Ароновича Шварцмана не стало», — сказал ТАСС шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

Шварцман работал на «Союзмультфильме» с 1948 года. Среди его работ — «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Снежная королева», «Котенок по имени Гав», «Дядя Степа — милиционер», «Варежка», мультфильмы о Крокодиле Гене и Чебурашке, «38 попугаев», «Обезьянки».

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Культгид #Искусство #О людях
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