Дилеры объяснили невозможность серого импорта авто

Параллельный импорт автомобилей пока невозможен, это происходит из-за ряда бюрократических процедур, дилеры не могут использовать ООТС, так как он оформляется через производителя, а оформление другого документа пока не разрешено.

«Это и таможня, и сертификация, и вопросы гарантийного обслуживания. Да даже вопрос оформления электронных паспортов остается открытым. Все эти факторы позволяют говорить о небольшом объеме параллельного импорта, который не покроет существующий дефицит», — цитирует ТАСС Ассоциацию автомобильных дилеров.

В дилерском центре «Рольф» пояснили, что серый импорт юридическими лицами невозможен из-за необходимости предъявлять на таможне Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), а использовать документ для этих целей можно только с согласия производителя.

Использовать оформленные ранее в России ОТТС также нельзя, поскольку они распространяются на конкретные модификации авто, а серый импорт предполагает ввоз машин, предназначенных для других рынков.

Для решения этого вопроса на каждый новый автомобиль будет оформляться свидетельство о безопасности колесного транспортного средства (СБКТС), однако необходимо разрешить оформление организациями. Пока эта опция доступна только физическим лицам при ввозе машин из-за границы для личного пользования или подержанных транспортных средств.

Минпромторг РФ в начале мая утвердил список товаров, разрешенных для параллельного импорта, куда вошли практически все иностранные бренды автомобилей: Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Nissan, Land Rover, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Audi, Toyota и другие.