Риск появления оспы обезьян в России оценили как высокий

Риск появления оспы обезьян в европейском регионе, включая Россию, высок из-за вспышки в ряде новых стран, сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Риск считается высоким в Европейском регионе ВОЗ из-за сообщений о географически широко распространенной вспышке, охватившей несколько новых затронутых стран, а также несколько нетипичной клинической картины случаев», — цитирует Вуйнович РИА Новости.

ВОЗ рекомендует всем странам приложить максимум усилий для выявления новых случаев оспы и отслеживания контактов, чтобы контролировать вспышку и предотвратить ее дальнейшее распространение.

Оспа обезьян — инфекционное вирусное заболевание. Симптомы схожи с признаками натуральной оспы: сыпь, головная боль, температура, боли в мышцах и слабость. Прежде случаи выявлялись в основном в Африке, однако в начале мая оспу диагностировали в Великобритании, после чего вирус распространился на территории других стран Европы, Северной и Южной Америки.

За последнее время в 51 стране мира выявили более 5,1 тысячи случаев данного заболевания. В России пока не зафиксировано ни одного случая оспы обезьян, и в Роспотребнадзоре считают риск завоза вируса в страну небольшим, так как авиасообщение с большинством стран, где он выявлен, ограничено.