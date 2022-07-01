США запустят в производство новейший легкий танк MPF

Минобороны США заключило первый контракт на поставку новейших легких танков Mobile Protected Firepower (MPF), которые должны заменить в войсках боевые машины пехоты M-2 Bradley и бронетранспортеры M-113, сообщает Пентагон.
Контракт с оборонным концерном General Dynamics Land Systems (GDLS) на 1,14 миллиарда предполагает поставку 96 бронемашин. Первое армейское подразделение должно быть укомплектовано MPF в 2025 году. Всего Пентагон планирует закупить 504 такие машины, приводит «Газета.ру» сообщение Пентагона.
Программа создания MPF началась в 2017 году для создание машины, способной заменить популярные в войсках, но устаревшие легкие БМП и бронетранспортеры. За контракт боролись две компании — GDLS и BAE System, но последняя выбыла из конкурса.
Вариант, предложенный GDLS, получил название Griffin и основан на бронемашине Ajax, которое британское подразделение компании разрабатывает для Королевских вооруженных сил Соединенного Королевства.
Машина весит в зависимости от модификации может быть вооружена пушкой калибра 120, 100 или 50-миллиметров.
Asd10Кто конкретно не доработал? ФИО, место прописки, место фактического проживания, родственники за границей??...
SovikРФ не останется на занятых позициях, а освободит всю территорию Донбасса, это 100%. Возможно будут взяты...
Asd10У кого с чем ассоциируется, тот и сам виноват.)))
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