США запустят в производство новейший легкий танк MPF

Минобороны США заключило первый контракт на поставку новейших легких танков Mobile Protected Firepower (MPF), которые должны заменить в войсках боевые машины пехоты M-2 Bradley и бронетранспортеры M-113, сообщает Пентагон.

Контракт с оборонным концерном General Dynamics Land Systems (GDLS) на 1,14 миллиарда предполагает поставку 96 бронемашин. Первое армейское подразделение должно быть укомплектовано MPF в 2025 году. Всего Пентагон планирует закупить 504 такие машины, приводит «Газета.ру» сообщение Пентагона.

#Оружие «Объект 195»: забытый монстр

Программа создания MPF началась в 2017 году для создание машины, способной заменить популярные в войсках, но устаревшие легкие БМП и бронетранспортеры. За контракт боролись две компании — GDLS и BAE System, но последняя выбыла из конкурса.

Вариант, предложенный GDLS, получил название Griffin и основан на бронемашине Ajax, которое британское подразделение компании разрабатывает для Королевских вооруженных сил Соединенного Королевства.

Машина весит в зависимости от модификации может быть вооружена пушкой калибра 120, 100 или 50-миллиметров.