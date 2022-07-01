«Автотор» выпустит электрические кроссовер и седан в 2023 году

Калининградский завод «Автотор» начнет выпуск электрических автомобилей уже в 2023 году, сообщил председатель совета директоров «Автотор холдинг» Валерий Горбунов.

«В первую очередь мы планируем реализовать кузов седана и кроссовера, но не и исключаем в будущем и хетчбеки, и в перспективе минивэны. Целевые габариты — класса B и С по европейской классификации», — сказал Горбунов в интервью ТАСС.

По его словам, российские электромобили будут дешевле Tesla и станут доступными широкому кругу потребителей. Но точную стоимость он пока не назвал.

На первом этапе это будет чистый электрокар. Завод планирует использовать локализованную платформу, адаптированную и измененную с точки зрения обеспечения возможности использования различных типов силовых установок.

«Что касается адаптации к дорогам и климатическим условиям — конечно, это планируется, начиная от наличия медленных переносных зарядных станций, подключаемых к обычной розетке, идущих в комплекте с автомобилем, и заканчивая системами подогрева и охлаждения тяговой батареи», — отметил Горбунов.