НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

«Робкое» потепление придет в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
317 0
Фото: © Sibnet.ru

Небольшое потепление начнется с воскресенья в Новосибирске, сообщила Sibnet.ru начальник новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

«Территории Новосибирской области и города в тылу за холодным фронтом. Поэтому не очень приятная облачность слоистого характера сохранится двое суток. В ночь на субботу возможен небольшой дождь в городе. В субботу осадки маловероятны», — сказала Лапчик.

По ее словам, 3 и 4 июля ожидается погода преимущественно без осадков. Температура по ночам 2-4 июля будет держатся в районе 11-13 градусов.

В субботу днем ожидается 20-22 градуса. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

«В воскресенье днем ситуация изменится. Ветер станет юго-восточным, у нас начнется робкое небольшое повышение температуры. Температура воздуха будет до 23 градусов, а в понедельник до 24 градусов», — сказала синоптик.

Еще по теме
Жара продолжит ставить рекорды в Чите
Аномальная жара придет в Иркутск и Читу
Площадка иркутского «Усольехимпрома» загрязнена ртутью на 8 метров
Жара до 37 градусов придет в Забайкалье
смотреть все
Жизнь #Гео #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российские операторы отключили устаревшую технологию 4G
Западные СМИ заявили о «нескольких часах» до дефолта России
Экономист определил критичный для России курс доллара
Bloomberg заявило о первом с 1918 года дефолте России
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль отреагировал на слухи о письме Зеленского Путину
Один человек выжил при крушении Ан‑2 в Якутии
Запасов дорожной техники в России хватит на три‑четыре года
Тарифы на коммунальные услуги выросли в России
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Самое обсуждаемое
44
Bloomberg заявило о первом с 1918 года дефолте России
44
Норвегия не пропустила продукты для россиян на Шпицбергене
34
Путин заявил, что раздевание лидеров G7 было бы «отвратительным»
32
Россия ответит на включение Швеции и Финляндии в НАТО
30
Рейтинговое агентство Moody's заявило о дефолте России