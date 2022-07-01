«Робкое» потепление придет в Новосибирск

Небольшое потепление начнется с воскресенья в Новосибирске, сообщила Sibnet.ru начальник новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

«Территории Новосибирской области и города в тылу за холодным фронтом. Поэтому не очень приятная облачность слоистого характера сохранится двое суток. В ночь на субботу возможен небольшой дождь в городе. В субботу осадки маловероятны», — сказала Лапчик.

По ее словам, 3 и 4 июля ожидается погода преимущественно без осадков. Температура по ночам 2-4 июля будет держатся в районе 11-13 градусов.

В субботу днем ожидается 20-22 градуса. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

«В воскресенье днем ситуация изменится. Ветер станет юго-восточным, у нас начнется робкое небольшое повышение температуры. Температура воздуха будет до 23 градусов, а в понедельник до 24 градусов», — сказала синоптик.