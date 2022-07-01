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Пригожин попросил Little Big раскрыть его секрет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: A.Savin (WikiCommons) / FAL

Продюсер Иосиф Пригожин попросил участницу группы Little Big Софью Таюрскую рассказать его «большой маленький секрет», хотя отметил, что он давно ничего не скрывает.

Пригожин, комментируя клип на песню «Generation Cancellation», назвал участников Little Big «малообразованными» и говорил о лишении их гражданства. «У меня стоит на коленях тот, кто призывает лишить нас гражданства. Я знаю очень большой маленький секрет. Рассказать?» — заявила тогда Таюрская.

«Пожалуйста, я призываю дать то, что может каким-то образом дискредитировать меня или девальвировать меня в глазах общественности, я не возражаю. Может быть, они меня знают лучше, чем я сам себя… Стараюсь вести открытый образ жизни. Я с удовольствием узнал бы что-то новое про себя, но только не выдуманное, а что-то действительно стоящее и настоящее», — сказал «КП» Пригожин.

По его словам, когда он женился на певице Валерии, он стал словно участником шоу «За стеклом» и не может ничего скрыть.

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