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ЛДПР предложила добавить в номера для авто буквы Z и V

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

ЛДПР обратилась к главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением добавить в список символов, допустимых к использованию в государственных регистрационных знаках автомобилей, буквы латинского алфавита Z и V, сообщила пресс-служба фракции в Госдуме.

«Предлагаем внести изменения в ГОСТ, определяющий буквы, используемые в сериях регистрационных знаков транспортных средств в России. К 12 уже используемых предлагаем добавить также символы "Z" и "V"», — цитирует РИА Новости письмо на имя Черникова.

Во фракции считают, что это станет не только хорошей акцией в поддержку российской армии, но и позволит увеличить объем региональных серий номеров, и реже придется вводить дополнительный региональные коды.

«В случае расширения списка символов номер автомобиля с московской регистрацией мог бы выглядеть, например, так: V076VZ777», — отметили в ЛДПР.

По мнению фракции, «никакого нарушения в этом не будет». В автомобильных номерах России используются только те буквы, которые есть и в кириллице, и в латинице. Это необходимо, чтобы машины с российскими номерами могли выезжать за границу.

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