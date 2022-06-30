Порошенко с семьей убежал от боевых действий в Лондон

Украинские журналисты нашли бывшего президента Петра Порошенко с женой и подпадающим под мобилизацию сыном в одном из самых дорогих отелей Лондона.

Встреча с журналистами не понравилась жене политика Марине, и она пыталась отобрать у журналистки телефон, чтобы прекратить съемку. При этом сам Порошенко мешать работе корреспондента не стал и заявил, что находится в Лондоне по работе, а в отель прибыл недавно и скоро его покинет.

Но присутствие в Лондоне младшего сына политика вызывает определенные вопросы, так как молодому человеку 21 год, но он как-то смог покинуть Украину вместе с отцом, несмотря на всеобщую мобилизацию и запрет на выезд для мужчин призывного возраста, приводит РИА Новости материалы украинских СМИ.

После прихода к власти Владимира Зеленского против Порошенко на Украине возбудили 20 уголовных производств.