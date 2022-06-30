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Порошенко с семьей убежал от боевых действий в Лондон

Источник:
РИА Новости
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Фото: © администрация президента Украины

Украинские журналисты нашли бывшего президента Петра Порошенко с женой и подпадающим под мобилизацию сыном в одном из самых дорогих отелей Лондона.

Встреча с журналистами не понравилась жене политика Марине, и она пыталась отобрать у журналистки телефон, чтобы прекратить съемку. При этом сам Порошенко мешать работе корреспондента не стал и заявил, что находится в Лондоне по работе, а в отель прибыл недавно и скоро его покинет.

Но присутствие в Лондоне младшего сына политика вызывает определенные вопросы, так как молодому человеку 21 год, но он как-то смог покинуть Украину вместе с отцом, несмотря на всеобщую мобилизацию и запрет на выезд для мужчин призывного возраста, приводит РИА Новости материалы украинских СМИ.

После прихода к власти Владимира Зеленского против Порошенко на Украине возбудили 20 уголовных производств.

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Sovik

Ага, Искандер, например, нормальный такой комплекс.

GammiPluh

какой интересный вырисовывается альянс, Зеля, Байден, Джонсон и у всех очевидные проблемы с головой

Alhazred

Может Бориске рассказать о Екатерине Второй? При ней был присоединен Крым и Польшу разделили.)))

Иркут 69

Никакого снижения цен не наблюдаю. Бред какой то...