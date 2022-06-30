Ученые СФУ начали выращивать самую полезную рыбу

Ученые СФУ начали выращивать богатую полезными жирами рыбу — боганидского гольца, который обитает в озерах Таймыра, сообщает пресс-служба вуза.

Сибирские ученые доказали, что голец — рекордсмен среди всех известных диких видов рыб по содержанию омега-3, это стало мировым открытием. До тех пор самой полезной считалась морская рыба.

«Мы уже дважды провели операцию по добыче икры, доставке ее через Норильск в Красноярск на предприятие ООО „Малтат“, это лидирующее рыбохозяйственное предприятие Красноярского края. Голец растет в садках, и уже сотрудники предприятия на практике изучают экономическую эффективность наших научных исследований», — рассказал проректор по науке КрасГАУ Александр Коломейцев.

Красноярский аграрный университет отвечает за технологическую часть работ: интенсивная аквакультура, адаптация рационов, использование местных сырьевых ресурсов в кормлении. Что касается экспедиций и изучения биоресурсного потенциала Севера — это уже задача ученых СФУ и Института биофизики.

«Мы уже доказали, что возможно наладить цикл создания и воспроизводства маточного стада гольца, адаптацию его к условиям водного бассейна в окрестностях Красноярска. На аквакультуру выйдем через 2-3 года. Это уже задача государственного масштаба: продовольственная безопасность и обеспечение питания нашего населения продукцией высокого качества», — сказал Коломейцев.