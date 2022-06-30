Аномальная жара придет в Иркутск и Читу

Аномальная жара до 30-35 градусов прогнозируется в Иркутской области и Забайкалье в ближайшие дни, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Иркутской области температура будет на 7-8 градусов выше нормы — до 35 градуса будет доходить», —сказал ТАСС Вильфанд.

Метеоролог добавил, что аномальная жара затронет также Забайкалье, где прогнозируется жара до 33 градусов.

При этом, по словам Вильфанда, на юге Западной Сибири в это время ожидается аномально холодная погода. «Там устойчиво температура ниже нормы на 3-7 градусов. По-настоящему холодная погода», — отметил он.