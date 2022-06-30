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Аномальная жара придет в Иркутск и Читу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Аномальная жара до 30-35 градусов прогнозируется в Иркутской области и Забайкалье в ближайшие дни, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Иркутской области температура будет на 7-8 градусов выше нормы — до 35 градуса будет доходить», —сказал ТАСС Вильфанд.

Метеоролог добавил, что аномальная жара затронет также Забайкалье, где прогнозируется жара до 33 градусов.

При этом, по словам Вильфанда, на юге Западной Сибири в это время ожидается аномально холодная погода. «Там устойчиво температура ниже нормы на 3-7 градусов. По-настоящему холодная погода», — отметил он.

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Жизнь #Гео #Иркутск #Забайкалье
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