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НАТО объявило Россию «самой серьезной угрозой»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: SFJZ13 / CC BY 2.0

Североатлантический альянс считает Россию «самой значительной и прямой» угрозой своей безопасности, говорится в заявлении НАТО по итогам встречи стран-участниц в Мадриде.

«Российская Федерация является наиболее серьезной и прямой угрозой безопасности членов НАТО и миру и стабильности в евро-атлантическом регионе», — подчеркивается в заявлении.

Страны альянса согласились, что и дальше будут противодействовать «российским угрозам», ее «безответственной риторике» и реагировать на «ее враждебные действия».

НАТО подчеркнуло, что не ищет конфронтации с Москвой и не представляет угрозы для нее самой.

В Североатлантическом альянсе призвали Россию немедленно остановить военную спецоперацию на Украине, а Белоруссию — «прекратить свое соучастие» в ней.

Помимо этого в НАТО заявили, что Китай бросает вызов интересам, безопасности и ценностям Запада, а также стремится подорвать международный порядок.

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Политика #Мир #Военная политика
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