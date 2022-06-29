Норвегия не пропустила продукты для россиян на Шпицбергене

Норвегия отказалась пропустить продовольствие для российского поселения на арктическом архипелаге Шпицберген из-за наложенных на Россию санкций, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK со ссылкой на комментарий МИД королевства.

Шпицберген обладает особым правовым статусом. Управляет им Норвегия, но Россия имеет право на хозяйственную деятельность. В поселении Баренцбург живут около 500 россиян, включая вахтовиков-шахтеров, работающих на шахтах российского треста «Арктикуголь».

Российское посольство от имени треста накануне направило в МИД Норвегии запрос о «разрешении на перевозку продовольствия для российского шахтерского поселка Баренцбург на Шпицбергене». «Запрос о был отклонен», — приводит NRK ответ российских властей.

Грузы в российские поселения на Шпицбергене доставляются из Мурманска в город Тромсё грузовиками через единственный КПП «Стурскуг» на границе РФ и Норвегии, а затем морским путем в Баренцбург.