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Экономист спрогнозировала изменение цен на недвижимость

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Цены на жилье в ближайшие годы будут расти из-за высокого спроса у населения, которое рассматривает квадратные метры как инструмент инвестиций, считает замдиректора института финансовой грамотности Финансового университета при правительстве РФ Валерия Минчичова.

«Как я вижу, цены на недвижимость пока будут расти, потому что это - вопрос инвестиций. Как только у людей появляются какие-то деньги, они думают, как их сохранить. У нас есть несколько очевидных инструментов, куда можно вложить средства: в банк, "под подушку", купить квартиру и купить машину», — сказала Минчичова «Российской газете».

По ее словам, «это закон спроса и предложения». «Пока спрос есть, цены будут расти. Особенно, пока экономическая ситуация нестабильна. Но есть и вопрос наличия денег на обеспечение этого спроса», — пояснила эксперт.

В конце июня в России зафиксировали небольшое снижение стоимости квадратного метра. По данным компании «Метриум», в среднем цена квартиры упала на 1%. В последний раз подобное происходило в мае-июне 2020 года, но вскоре льготная ипотека и ажиотажный спрос спровоцировали рост цен.

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