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Продюсер назвал причину отъезда Little Big из России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети

Группа Little Big зарабатывала в России на клипах в YouTube, теперь же блогеры и артисты не могут вывести эти деньги, поэтому есть вариант уехать за рубеж, что артисты и сделали, объяснил продюсер Сергей Лавров.

Илья Прусикин, Софья Таюрская и другие участники группы Little Big выпустили песню и клип «Generation Cancellation», где высказались о специальной военной операции России на Украине. Затем они уехали из России.

«Они мало гастролировали, они зарабатывали просмотрами. Так как монетизации в интернете нет, поэтому зарабатывать на этом не получается в России. Сейчас они переехали в США, начнут производство клипов. Здесь они вновь сделают монетизацию, чтобы аудитория была не только российская, и будут зарабатывать в мировом пространстве на YouTube. Очень хороший ход конем. Они мастера хайпа», — сказал PopCornNews Лавров.

Он отметил, что Little Big умеет пиариться, у группы есть все шансы вновь стать популярными в YouTube и для англоязычной аудитории.

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Топ комментариев

GammiPluh

Так это дефолт платежной системы США, а не экономики России. Называть вещи нужно своими именами.

pepelmetal

Да пусть заявляют сколько им влезет

Nik3316

"Бумагу белую не делаем и ленты для кассовых аппаратов."...уже давно делаем, очнись)т.е. если сейчас...

Nik3316

"скажи чучело или я тебе..." ахахахаха ну правдо чучело))))))) ну д.... (с.) Лаврова )))))))))))))