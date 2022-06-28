Продюсер назвал причину отъезда Little Big из России

Группа Little Big зарабатывала в России на клипах в YouTube, теперь же блогеры и артисты не могут вывести эти деньги, поэтому есть вариант уехать за рубеж, что артисты и сделали, объяснил продюсер Сергей Лавров.

Илья Прусикин, Софья Таюрская и другие участники группы Little Big выпустили песню и клип «Generation Cancellation», где высказались о специальной военной операции России на Украине. Затем они уехали из России.

«Они мало гастролировали, они зарабатывали просмотрами. Так как монетизации в интернете нет, поэтому зарабатывать на этом не получается в России. Сейчас они переехали в США, начнут производство клипов. Здесь они вновь сделают монетизацию, чтобы аудитория была не только российская, и будут зарабатывать в мировом пространстве на YouTube. Очень хороший ход конем. Они мастера хайпа», — сказал PopCornNews Лавров.

Он отметил, что Little Big умеет пиариться, у группы есть все шансы вновь стать популярными в YouTube и для англоязычной аудитории.