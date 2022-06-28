Кипр отказался поддерживать санкции США против нефти из России

Министр финансов Кипра Константинос Петридис выразил обеспокоенность в связи со стремлением США запретить судам под кипрским флагом перевозить российскую нефть.

Министр финансов США Джанет Йеллен провела разговор со своим кипрским коллегой. Вашингтон настаивают на том, чтобы Кипр запретил. Петридес выразил обеспокоенность по поводу такого шага, отметив, что многие другие страны не вводят санкции в отношении России, приводит ТАСС сообщение западных СМИ.

Введенное Евросоюзом и Соединенными Штатами эмбарго на закупки российской нефти привели к резкому росту цен, что позволило России перенаправить крупные объемы сырья на другие рынки, в первую очередь в Азию — Индию и Китай.

За счет этого, даже продавая с премией меньшие объемы нефти, Россия в результате западных санкций повысила свои доходы, в то время как ЕС и США несут убытки, включая вторичный эффект в виде инфляции.