НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Кипр отказался поддерживать санкции США против нефти из России

Источник:
ТАСС
321 3
Фото: Alf van Beem / CC0

Министр финансов Кипра Константинос Петридис выразил обеспокоенность в связи со стремлением США запретить судам под кипрским флагом перевозить российскую нефть.

Министр финансов США Джанет Йеллен провела разговор со своим кипрским коллегой. Вашингтон настаивают на том, чтобы Кипр запретил. Петридес выразил обеспокоенность по поводу такого шага, отметив, что многие другие страны не вводят санкции в отношении России, приводит ТАСС сообщение западных СМИ.

Введенное Евросоюзом и Соединенными Штатами эмбарго на закупки российской нефти привели к резкому росту цен, что позволило России перенаправить крупные объемы сырья на другие рынки, в первую очередь в Азию — Индию и Китай.

За счет этого, даже продавая с премией меньшие объемы нефти, Россия в результате западных санкций повысила свои доходы, в то время как ЕС и США несут убытки, включая вторичный эффект в виде инфляции.

Еще по теме
ФРГ сможет прожить без газа из России максимум 2,5 месяца
Германия испугалась закрытия «Северного потока»
Иностранцам запретили разработку недр
Вице‑канцлер ФРГ обвинил Россию в экономическом нападении
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Little Big выпустили клип про «Отмененное поколение»
Little Big покинули Россию
Врач и друзья раскрыли обстоятельства смерти Шатунова
Лондон объявит Москве войну в случае казни британских наемников
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Самое обсуждаемое
69
Лондон объявит Москве войну в случае казни британских наемников
51
Блинкен пообещал россиянам драматический эффект от санкций
44
Bloomberg заявило о первом с 1918 года дефолте России
39
Лавров заявил, что Запад собирает коалицию для войны с Россией
36
Little Big покинули Россию