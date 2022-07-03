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Терапевт рассказала о правилах безопасного загара

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Солнечный ожог может вызвать развитие меланомы и преждевременное старение кожи и пигментные пятна, предупредила врач-терапевт Татьяна Неумолотова.

«Ожогом считается и покраснение кожи, а не только волдыри и как следствие облезающая кожа. Летние UV-лучи поражают самый глубокий эпидермис кожи, если не обеспечить ей должной защиты. Именно они разрушают волокна коллагена, вызывают преждевременное старение и появление пигментных пятен», — приводят «Известие» слова врача.

Чтобы не навредить коже, загорать рекомендуется в утренние часы с 7.00 до 10.00 или после обеда с 17.00 до 19.00. Делать это надо постепенно: начинать с 5–10 минут, ежедневно увеличивая время пребывания на солнце на 10–15 минут, доведя время загара до 1 часа. Также следует использовать солнцезащитные кремы, посоветовала Неумолотова.

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«Не рекомендуется долго находиться на солнце людям со светлой кожей, родимыми пятнами и большим количеством родинок. Противопоказано загорать при наличии онкологических и инфекционных заболеваний и повышении температуры тела, загар также не рекомендуется во время беременности», — предостерегла врач.

Если избежать ожога не удалось, рекомендуется использовать натуральные жирные крема и пить много воды, чтобы восполнить потерю жидкости. В случае появления мелких волдырей, нужно сделать компресс с обеззараживающими не спиртосодержащими средствами, чтобы снизить риск инфекции, сказала Неумолотова

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Топ комментариев

Asd10

А ему мамка на мороженое даёт, ему и хватает. Какие потребности в младенчестве?? Беззаботное детство......

Asd10

Сразу это у тебя на приборе с кнопочкой получается. Не все измеряется в золоте.

Asd10

Бутылки собираешь? Ну это дело тоже нужное. Ты старайся.

Asd10

Да ладно тебе ерунду городить. Порадуй ся празднику независимости ЛНР. Скоро и ДНР подтянется.