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Рейтинговое агентство Moody's заявило о дефолте России

Источник:
ТАСС
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Фото: © freeimage4life / Public Domain Dedication (CC0)

Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что Россия допустила технический дефолт по внешним долговым обязательствам.

«Держатели суверенного долга России 27 июня не получили купонные выплаты по выпускам еврооблигаций на сумму 100 миллионов долларов к моменту истечения 30-дневного льготного периода, что, согласно нашему определению, представляет собой дефолт», — цитирует ТАСС Moody's.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия допустила дефолт впервые с 1918 года. Тогда большевики отказались платить по царским долгам. Теперь же Россия имеет и средства, и желание заплатить, но Запад лишил ее этой возможности. Санкции заблокировали все каналы для проводки платежей.

В прошлом месяце США не стали продлевать срок действия генеральной лицензии, позволявшей производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга. Россия впервые исполнила обязательства по еврооблигациям в рублях с использованием нового механизма, позволяющего проводить такие выплаты.

По словам главы Минфина Антона Силуанова США и Евросоюз создают искусственные преграды для обслуживания российского внешнего долга, чтобы «повесить ярлык "дефолт"». Россия в условиях форс-мажора делает все, чтобы кредиторы получили свои средства, подчеркнул министр.

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GammiPluh

Так это дефолт платежной системы США, а не экономики России. Называть вещи нужно своими именами.

pepelmetal

Да пусть заявляют сколько им влезет

mogaleksej

кредитор не "жалаеть" брать деньги у должника .... и по сему "объявляет" последнего "банкротом"

Nik3316

"Бумагу белую не делаем и ленты для кассовых аппаратов."...уже давно делаем, очнись)т.е. если сейчас...