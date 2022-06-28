Автолюбители, купившие новую российскую машину, должны быть освобождены от уплаты транспортного налога на три года, с таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Россияне — покупатели отечественных машин могли бы быть освобождены от уплаты транспортного налога на два-три года», — цитирует RT обращение Милонова главе Минпромторга.

По словам парламентария, уход с рынка иностранных компаний по производству ряда комплектующих, а также зарубежных автомобильных марок создал ситуацию, при которой спрос на приобретение новых машин несколько упал.

Депутат считает, что в данной ситуации у отечественной автомобильной отрасли «появляется реальный шанс» не только на восстановление объёмов производства и продаж своей продукции, но и на то, чтобы совершить «качественный рывок» на рынке России и иных государств, куда экспортируются российские автомобили.

Также для восстановления объема продаж стоит задуматься над повторным введением программы утилизации старых автомобилей и предоставления субсидий (сертификатов) для покупки новой российской машины.