НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Покупка российского авто освободит от транспортного налога

Источник:
Sibnet.ru
357 4
Фото: Ilya Plekhanov / CC BY-SA 4.0

Автолюбители, купившие новую российскую машину, должны быть освобождены от уплаты транспортного налога на три года, с таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Россияне — покупатели отечественных машин могли бы быть освобождены от уплаты транспортного налога на два-три года», — цитирует RT обращение Милонова главе Минпромторга.

По словам парламентария, уход с рынка иностранных компаний по производству ряда комплектующих, а также зарубежных автомобильных марок создал ситуацию, при которой спрос на приобретение новых машин несколько упал.

Депутат считает, что в данной ситуации у отечественной автомобильной отрасли «появляется реальный шанс» не только на восстановление объёмов производства и продаж своей продукции, но и на то, чтобы совершить «качественный рывок» на рынке России и иных государств, куда экспортируются российские автомобили.

Также для восстановления объема продаж стоит задуматься над повторным введением программы утилизации старых автомобилей и предоставления субсидий (сертификатов) для покупки новой российской машины.

Еще по теме
ГИБДД запустит базу данных злостных нарушителей
Водителей предупредили о лосях на дорогах
ОСАГО подорожает из‑за запчастей
ГИБДД напомнила о главных ошибках при обгоне
смотреть все
Авто #Автоправо #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Little Big выпустили клип про «Отмененное поколение»
Little Big покинули Россию
Врач и друзья раскрыли обстоятельства смерти Шатунова
Лондон объявит Москве войну в случае казни британских наемников
Обсуждение (4)
Картина дня
Медведев увидел риски Третьей мировой
Рейтинговое агентство Moody's заявило о дефолте России
Шольц заявил, что в отношениях с Россией «нет пути назад»
Покупка российского авто освободит от транспортного налога
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

GammiPluh

Так это дефолт платежной системы США, а не экономики России. Называть вещи нужно своими именами.

pepelmetal

Да пусть заявляют сколько им влезет

mogaleksej

кредитор не "жалаеть" брать деньги у должника .... и по сему "объявляет" последнего "банкротом"

Nik3316

"Бумагу белую не делаем и ленты для кассовых аппаратов."...уже давно делаем, очнись)т.е. если сейчас...