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КамАЗ представил беспилотный самосвал «Юпитер 30»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © КамАЗ

КамАЗ разработал беспилотный самосвал КамАЗ-6559 «Юпитер 30» для карьерных работ, сообщил пресс-служба завода.

«Юпитер 30» создан для перевозки разрыхленной горной массы или руды по безлюдной технологии — без присутствия людей в опасной зоне работы большегрузных машин и экскаваторов. В связи с этой особенностью в конструкции автомобиля отсутствует кабина для водителя.

Длина автомобиля составляет 8769 мм, ширина — 2709 мм, высота — 3499 мм. Машина может перевозить груз объемом до 30 тонн в полностью автоматическом режиме. Максимальная скорость машины составляет 56 километров в час.

«Юпитер 30» оборудован шестицилиндровым двигателем объемом 11,9 литра. Силовой агрегат приводит в действие электрический генератор, который дает энергию для тягового электродвигателя и заряжает тяговые аккумуляторные батареи.

Самосвал оборудован видеокамерами, 2D- и 3D-лидарами, ультразвуковыми датчиками. Также имеются GSM-антенны и GPS/ГЛОНАСС навигация. «Юпитер 30» проходит полигонные испытания, после которых его отправят для опытной эксплуатации в разрез «Черниговский».

Тема: Русские машины
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