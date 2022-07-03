Путин с помощью Боливии приготовил новую ловушку для Запада

Президент России Владимир Путин расставил для западных стран новую сырьевую ловушку — на этот раз в Боливии, пишет авторитетное немецкое издание Die Welt.

Боливия обладает крупнейшими месторождениями лития в мире и Россия, поддерживающая дружеские отношения с ней, может сыграть на этом. Латиноамериканская страна сейчас ищет партнеров для проекта по добыче этого сырья. И Россия — главный претендент, поясняет издание.

Автор статьи отмечает, что литий — важнейшее сырье для изготовления аккумуляторных батарей, прежде всего, электромобилей. «Именно здесь должна захлопнуться новая сырьевая ловушка Путина», — отмечает он.

Если Россия преуспеет в литиевый покер, то у Европы помимо нефти и газа может возникнуть еще одна сырьевая зависимость от Москвы. «Если бы Россия смогла контролировать месторождения лития в Боливии, это поставило бы ее в очень выгодное положение из-за значимости сырья для современной экономики», — резюмирует издание.