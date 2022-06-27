Песков обозначил сроки достижения технологического суверенитета

Россия может достигнуть технологического суверенитета за 10-20 лет, для этого надо создать условный «Алмазный фонд» из нескольких десятков собственных разработок, заявил спецпредставитель президента по цифровизации России Дмитрий Песков.

«Если говорить о реалистичной задаче технологического суверенитета, она выглядит так: за 10-20 лет можно создать 30-50 собственных линий передовых разработок, которые станут экспонатами нашего "Алмазного фонда технологий" и смогут обеспечить продовольствие, безопасность, медицину и связность в стране в случае любых катаклизмов», — сказал Песков в интервью РИА Новости.

По его словам, «вопрос в том, чтобы иметь свой «Алмазный фонд» технологических разработок, которые есть либо только у тебя, то есть это технологическое превосходство, либо есть еще у трех-пяти стран в мире — то есть технологический паритет».

Представитель президента отметил, что в отличие от обычного «Алмазного фонда» — технологии обесцениваются и их нужно «постоянно пополнять».