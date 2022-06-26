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МВД утвердило требование к оружию самообороны

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

МВД утвердило криминалистические требования к техническим характеристикам оружия самообороны, допустимого в России, следует из приказа ведомства.

В России к оружию самообороны относится огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения (травматическое оружие), газовые пистолеты и револьверы, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, а также электрошокеры, приводит ТАСС содержание документа.

«Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны не должно иметь в своей конструкции приспособлений для бесшумной стрельбы, а также совокупности механизмов и деталей, обеспечивающих ведение огня очередями», — сказано в приказе МВД.

Кроме того, оно должно образовывать на стреляных гильзах следы, содержащие комплекс признаков, достаточный для его идентификации, не должно иметь магазинов, базовая конструкция которых без необратимых изменений предусматривает использование 10 патронов и более.

Травматическое оружие, как и огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, не должно иметь в своей конструкции приспособлений для бесшумной стрельбы, должно быть легко распознаваемым по стрелянным гильзам.

Аналогичные требования предусматриваются для газовых пистолетов и револьверов. Электрошокеры должны иметь маркировочные обозначения индивидуального номера.

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