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Минобороны заявило о полном освобождении «второго Сталинграда»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Народная милиция ЛНР и российская армия освободили Северодонецк и всю левобережную территорию Северского Донца, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Украинцы называли этот город «вторым Сталинградом»

«Подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке российских войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина в результате успешных наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк, Боровское и населенные пункты Вороново и Сиротино Луганской Народной Республики», — сказал Конашенков.

Генерал отметил, что таким образом «попытка противника превратить промышленную зону северодонецкого предприятия "Азот" в упорный очаг сопротивления сорвана». 

«С освобождением Северодонецка и Боровского вся левобережная территория Северского Донца в границах Луганской Народной Республики перешла под ее полный контроль», — заключил генерал.

Северодонецк был центром подконтрольной Украине части Луганской области. Украинские военные превратили его в крупный оборонительный узел. Зеленский заявлял, что этот город будет «вторым Сталинградом», который российские войска никогда не возьмут.


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