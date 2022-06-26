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Ученые придумали, как сделать взгляд робота осмысленным

Источник:
«Известия»
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Фото: © pxhere.com / CC0

Исследователи Российского государственного гуманитарного университета нашли оптимальный сценарий движения взгляда человекоподобного робота во время общения с людьми, сообщили в вузе.

«Мы понимаем, что робот должен реагировать на ваш взгляд. Но в зависимости от задач он может вести себя по-разному. Если робот всё время смотрит на вас, то это тоже плохо воспринимается, поэтому должен быть баланс между прямым взглядом и взглядом вбок», — пояснил «Известиям» научный сотрудник РГГУ Артемий Котов.

В исследовании приняли участие два специально сконструированных андроида, способные говорить и реагировать на речь, расположение лица и направление взгляда собеседника, а также 46 добровольцев.

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В ходе эксперимента моделировались три ситуации: робот рассказывает историю испытуемому, человек повествует о чем-либо андроиду, машина и доброволец вместе решают задачу в материальном мире на примере игры-головоломки. Затем участников просили оценить роботов, которые использовали разные стратегии движения глаз.

Наиболее живым с точки зрения собеседников выглядел тот робот, который переключался между разными вариантами взгляда. Например, рассказывая историю человеку, он то смотрел в глаза слушателю, то более вежливо избегал прямого зрительного контакта.

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