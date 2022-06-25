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«МУЗ‑ТВ» покажет «Московский выпускной» со звездами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © сайт мэра Москвы

«МУЗ-ТВ» поведет прямую трансляцию «Московского выпускного – 2022» из Парка Горького в ночь с 25 на 26 июня, сообщает пресс-служба канала.

Эксклюзивно в прямом эфире «МУЗ-ТВ» покажет многочасовое live-шоу от заката до рассвета. Телезрители смогут почувствовать ощущение полета и оказаться в центре грандиозной молодежной тусовки. Начало в 23.00 в прямом эфире.

Свои громкие хиты и наставления выпускникам подарят популярные звезды «МУЗ-ТВ», которых в результате опроса выбрали сами школьники: Баста, ANNA ASTI, JONY, Клава Кока, Даня Милохин, гр. «Дискотека Авария», Леонид Агутин, Юлианна Караулова, Ольга Серябкина, Глюк'oZa, Стас Костюшкин, Наталья Подольская, Алсу, Юлия Савичева, Ramil', Аня Pokrov, Karna.Val, GUMA и другие.

Московский выпускной уникален разнообразием развлекательных площадок, собранных вместе на одну ночь от интеллектуальных битв до экстрим-площадок. Кульминацией «Московского выпускного – 2022» станет грандиозный салют, который увидят зрители телеканала «МУЗ-ТВ» по всей стране.

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