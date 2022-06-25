«МУЗ‑ТВ» покажет «Московский выпускной» со звездами

«МУЗ-ТВ» поведет прямую трансляцию «Московского выпускного – 2022» из Парка Горького в ночь с 25 на 26 июня, сообщает пресс-служба канала.
Эксклюзивно в прямом эфире «МУЗ-ТВ» покажет многочасовое live-шоу от заката до рассвета. Телезрители смогут почувствовать ощущение полета и оказаться в центре грандиозной молодежной тусовки. Начало в 23.00 в прямом эфире.
Свои громкие хиты и наставления выпускникам подарят популярные звезды «МУЗ-ТВ», которых в результате опроса выбрали сами школьники: Баста, ANNA ASTI, JONY, Клава Кока, Даня Милохин, гр. «Дискотека Авария», Леонид Агутин, Юлианна Караулова, Ольга Серябкина, Глюк'oZa, Стас Костюшкин, Наталья Подольская, Алсу, Юлия Савичева, Ramil', Аня Pokrov, Karna.Val, GUMA и другие.
Московский выпускной уникален разнообразием развлекательных площадок, собранных вместе на одну ночь от интеллектуальных битв до экстрим-площадок. Кульминацией «Московского выпускного – 2022» станет грандиозный салют, который увидят зрители телеканала «МУЗ-ТВ» по всей стране.
Максим АлейниковЭто не украинская территория. Украинцы должны вернуть подарки России раз повернулись против России.
Алёна 717832Что в ЕС, что в ....авно- один хрен.
GunjaА зачем она? С 2001 года, заранее известно что у него спросят и что он ответит.
Алекс555Не чего было СССР разваливать. Можно представить какой бы был Союз чез 30 с лишним лет. Не хуже Китая,хотя...