Четыре человека погибли при крушении Ил‑76 под Рязанью

Четыре человека погибли при крушении Ил-76 в Рязанской области, сообщает оперативная группа регионального правительства.

«По предварительной информации, в результате падения самолета в районе Михайловского шоссе Рязани погибли четыре человека. Еще пять с травмами различной степени тяжести находятся в лечебных учреждениях Рязани. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние пострадавших стабильное», — говорится в сообщении.

По информации Минобороны России, Ил-76 совершил жесткую посадку. «В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт», — сказали в военном ведомстве.

«При соприкосновении с землей самолет частично разрушился», — сказали в Минобороны.