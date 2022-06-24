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Четыре человека погибли при крушении Ил‑76 под Рязанью

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Fedor Leukhin / CC BY-SA 2.0

Четыре человека погибли при крушении Ил-76 в Рязанской области, сообщает оперативная группа регионального правительства.

«По предварительной информации, в результате падения самолета в районе Михайловского шоссе Рязани погибли четыре человека. Еще пять с травмами различной степени тяжести находятся в лечебных учреждениях Рязани. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние пострадавших стабильное», — говорится в сообщении.

По информации Минобороны России, Ил-76 совершил жесткую посадку. «В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт», — сказали в военном ведомстве.

«При соприкосновении с землей самолет частично разрушился», — сказали в Минобороны.

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Топ комментариев

Nik3316

насоса нет в трубе но...не видит «причинной связи», ахахахахаха

Vitall2005

Учитывая то что происходит на фронте последние двое суток им уже ничего не поможет.

Алекс555

Да,бурная молодость.Была.Земля ему пухом.

Алекс555

А они заморозили деньги и карты это не экономическое нападение. В своём глазу бревно не хотят видеть.