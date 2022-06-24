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Водителей предупредили о лосях на дорогах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Martin Cathrae / CC BY-SA 2.0

Критический прирост количества ДТП с дикими животными — лосями и косулями — отмечается в Новосибирской области с начала года, уже погибли 44 копытных, сообщила пресс-служба правительства региона.

По состоянию на 23 июня 2022 года на трассах Новосибирской области из-за столкновения с транспортными средствами погибло 14 косуль и 31 лось.

Людей, которые сбили животных, ждет наказание: сумма возмещения ущерба животному миру за сбитого лося — 80 тысяч рублей, за сбитую косулю — 40 тысяч рублей. Забирать с собой тушу сбитого животного нельзя. Согласно законодательству, животное не является бесхозным.

Нельзя и самовольно покидать место происшествия, так как такое действие расценивается, как оставление места ДТП, а это уже может привести к лишению водительских прав или к аресту.

Наибольшую опасность представляют участки автодорог «Северный объезд» города Новосибирска, проходящий через особо охраняемую природную территорию заказника «Кудряшовский бор», автодорога «Сузун-Черепаново», проходящая через заказники «Инской» и «Сузунский».

По зарегистрированным данным ДТП с дикими животными на территории региона возникло: за 2016 год – шесть ДТП, 2017 год – девять, 2018 год – шесть, 2019 – 25 случаев, 2020 год – 11, 2021 год – 41.

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Авто #Автоправо #Новосибирск
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Топ комментариев

mosquito__2010

Ха ха ха ха ))). Думал хоть какое то достоинство осталось, ан нет, дно оказывается еще пробиваемо германскими...

GammiPluh

подождать они и санкции снимут, Зеленского заставят отдать все по р. Днепр... Германия экономический...

Vitall2005

Учитывая то что происходит на фронте последние двое суток им уже ничего не поможет.

Nik3316

насоса нет в трубе но...не видит «причинной связи», ахахахахаха