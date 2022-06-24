Начались съемки третьего сезона «Звезды в Африке»

Ведущие Ольга Бузова и Михаил Галустян улетели в Африку снимать следующий сезон шоу «Звезды в Африке», в нем появятся участники из предыдущих двух сезонов.

Третий сезон будет «Битвой сезонов», в нем соберут лучших, они будут соревноваться командами. Пока неизвестно, кто именно из участников снова поедет в Африку.

«Все испытания, конечно, проверяются продюсерами. Мы с удовольствием их проходим и тестируем на себе. Также каждое испытание тестируется на спасателях. Вся еда на испытаниях — съедобна и проходит термическую обработку. На площадке всегда есть два врача и два спасателя», — сказала продюсер шоу «Звезды в Африке» на ТНТ Лика Бланк «СтарХиту».

По правилам шоу знаменитости останутся в Африке без еды, чтобы ее добыть, им придется проходить испытания, преодолевать свои страхи и учиться уживаться со звездными коллегами.

В конце каждой серии проект покидает одна из знаменитостей, номинантов на выбывание выбирают соплеменники. В финал проходят два сильнейших участника, а победителя определяют с помощью испытания.