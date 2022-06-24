НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Начались съемки третьего сезона «Звезды в Африке»

Источник:
Sibnet.ru
218 0
Фото: © ТНТ

Ведущие Ольга Бузова и Михаил Галустян улетели в Африку снимать следующий сезон шоу «Звезды в Африке», в нем появятся участники из предыдущих двух сезонов.

Третий сезон будет «Битвой сезонов», в нем соберут лучших, они будут соревноваться командами. Пока неизвестно, кто именно из  участников снова поедет в Африку.

«Все испытания, конечно, проверяются продюсерами. Мы с удовольствием их проходим и тестируем на себе. Также каждое испытание тестируется на спасателях. Вся еда на испытаниях — съедобна и проходит термическую обработку. На площадке всегда есть два врача и два спасателя», — сказала продюсер шоу «Звезды в Африке» на ТНТ Лика Бланк «СтарХиту».

По правилам шоу знаменитости останутся в Африке без еды, чтобы ее добыть, им придется проходить испытания, преодолевать свои страхи и учиться уживаться со звездными коллегами.

В конце каждой серии проект покидает одна из знаменитостей, номинантов на выбывание выбирают соплеменники. В финал проходят два сильнейших участника, а победителя определяют с помощью испытания.

Еще по теме
Сериал про конфликт хозяев дома и застройщика снимут для СТС
Стартовали съемки второго сезона «Отпуска» с Валей Карнавал
Телеканал ТНТ пригласил новосибирцев на кастинг в новый проект о любви
Китайские военные самолеты появились над Тайванем
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Германия отказалась унижать Россию
Врач и друзья раскрыли обстоятельства смерти Шатунова
Россия поставила Литве ультиматум из-за блокады Калининграда
Астрономы обнаружили загадочные объекты в центре галактики
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
35
МИД предупредил Литву о последствиях блокады Калининграда
21
Путин поручил построить миллиарды квадратных метров жилья
20
Россия поставила Литве ультиматум из-за блокады Калининграда
20
Германия испугалась закрытия «Северного потока»
18
Россия поставила Китаю рекордные объемы нефти