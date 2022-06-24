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Военно-транспортный самолет Ил‑76 разбился под Рязанью

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Fedor Leukhin / CC BY-SA 2.0

Военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области, говорится в сообщении Минобороны России. Информация о судьбе экипажа уточняется.

«В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт. При соприкосновении с землей самолет частично разрушился», — сказано в сообщении военного ведомства говорится в сообщении.

Пострадавшие члены экипажа госпитализированы, уточнили в Минобороны.

В Рязанской областной клинической больнице ТАСС сообщили, что в это медицинское учреждение после ЧП «пока госпитализированы три человека. Двое граждан погибли, отметили там.

Позже в больнице уточнили, что число людей, госпитализированных с травмами после падения самолета, выросло до четырех. Один пострадавший находится в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи.


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Топ комментариев

mosquito__2010

Ха ха ха ха ))). Думал хоть какое то достоинство осталось, ан нет, дно оказывается еще пробиваемо германскими...

GammiPluh

подождать они и санкции снимут, Зеленского заставят отдать все по р. Днепр... Германия экономический...

Vitall2005

Учитывая то что происходит на фронте последние двое суток им уже ничего не поможет.

Nik3316

насоса нет в трубе но...не видит «причинной связи», ахахахахаха