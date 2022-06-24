Военно-транспортный самолет Ил‑76 разбился под Рязанью

Военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области, говорится в сообщении Минобороны России. Информация о судьбе экипажа уточняется.

«В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт. При соприкосновении с землей самолет частично разрушился», — сказано в сообщении военного ведомства говорится в сообщении.

Пострадавшие члены экипажа госпитализированы, уточнили в Минобороны.

В Рязанской областной клинической больнице ТАСС сообщили, что в это медицинское учреждение после ЧП «пока госпитализированы три человека. Двое граждан погибли, отметили там.

Позже в больнице уточнили, что число людей, госпитализированных с травмами после падения самолета, выросло до четырех. Один пострадавший находится в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи.