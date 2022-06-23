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Появилось видео последних минут жизни Юрия Шатунова

Источник:
Sibnet.ru
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Видео с последними минутами жизни российского певца Юрия Шатунова появилось в Сети, его опубликовал телеграм-канал Shot.

На кадрах друзья бывшего солиста группы «Ласковый май» забирают Шатунова из машины и ведут в больницу в селе Растунова. Состояние музыканта тяжелое, он не может идти без посторонней помощи.

В сельской больнице певец провел около десяти минут, после чего его направили в сосудистый центр Домодедовской больницы на машине скорой помощи. В медицинском учреждении Шатунову диагностировали инфаркт миокарда.

В приемном отделении у Шатунова остановилось сердце. Несмотря на реанимационные действия врачей, певец скончался, ему было 48 лет.

Юрий Шатунов — советский и российский певец, с 1986 по 1991 год являлся солистом группы «Ласковый май». Известность ему принесли такие хиты, как «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь».

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