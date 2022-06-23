Британия запретила России использовать фунты стерлингов

Британия вслед за США и ЕС запретила поставлять банкноты, деноминированные в своей валюте. Под запрет также попал импорт товаров, приносящих доход России

Великобритания расширила санкции против России, запретив поставлять в страну банкноты фунтов стерлингов и банкноты стран ЕС, сообщает пресс-служба британского правительства.

«Запрет на экспорт или использование в России банкнот, деноминированных в фунтах стерлингов или валютах ЕС», — приводит РБК сообщение.

Под запрет также попал экспорт авиатоплива и присадок для него. Он распространяется на поставку и доставку, предоставление и передачу (а также связанную с этим техническую помощь, финансовые услуги, средства и брокерские услуги).

Также запрещен «импорт, приобретение, поставка приносящих доход товаров, которые происходят или отправляются из России».

В марте поставлять свои валюты в Россию запретили ЕС и США. При этом запрет на экспорт банкнот евро не распространяется на те случаи, когда средства нужны для личного пользования граждан, направляющихся в Россию, а также на нужды диппредставительств и консульств.