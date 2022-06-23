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Омичка представит Россию на конкурсе красоты «Миссис Вселенная»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети

Жительница Омска Ирина Рягузова представит Россию на конкурсе красоты «Миссис Вселенная», сообщили организаторы конкурса с российской стороны.

«С 24 июня по 1 июля в Сеуле проходит международный конкурс красоты "Миссис Вселенная". За звание самой красивой женщины поборются почти 100 участниц из разных стран. Россию представляет 38-летняя омичка Ирина Рягузова», — сказали ТАСС организаторы.

Финал конкурса должен был пройти в конце прошлого года, но из-за пандемии его перенесли. Возраст участниц, ранее побеждавших в национальных конкурсах красоты разных стран, — от 18 до 55 лет. Обязательным условием участия является наличие детей. У представительницы России пятеро детей, она занимается бизнесом и благотворительностью.

«Для меня это прекрасная возможность общения с успешными женщинами со всего мира, которые гармоничного совмещают материнство, работу и благотворительность. Несмотря на политическую ситуацию в мире здесь царит дружеская атмосфера», — сказала рягузова..

В прошлом году Ирина Рягузова завоевала статус «Миссис Россия Вселенная», это обеспечило ей попадание в финал «Миссис Вселенная».

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Культгид #Светская хроника #Омск
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