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Отдых на Алтае стал популярнее на 20%

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Упрдор Алтай

Спрос на отдых в Республике Алтай и Алтайском крае в этом сезоне вырос на 20% в сравнении с прошлым годом, из-за этого в отелях наблюдается дефицит мест, сообщила Ассоциация туроператоров России.

Как рассказали туроператоры, на этом направлении зафиксирована загрузка близкая к максимальной. Рост популярности Алтая на 20% обусловлен несколькими причинами.

«Закрытые аэропорты на юге страны, увеличение авиаперевозки на Алтай, сложности с зарубежными поездками, выход на направление крупных федеральных туроператоров сыграли большую роль в улучшении показателей по турпотоку в этот регион», – прокомментировал гендиректор туроператора «Дельфин», вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

Еще одна причина возросшей популярности Алтая – программа кешбэка за туры по России.

«Последняя программа кешбэка распространялась на туры до конца июня. Туристов заинтересовала возможность отдохнуть на Алтае со скидками. В итоге у нас уже в апреле были закрыты места вообще во всех группах на Алтай на июнь», – рассказал генеральный директор компании «Мастерская Путешествий» Владимир Лутов.

С 12 июня стартовала чартерная программа Ростуризма, в рамках которой самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга прилетают на Алтай полностью загруженными. Высок интерес к программе и у туристов из Красноярска, оттуда туроператор FUN&SUN формирует туры на блочной перевозке авиакомпании «КрасАвиа».

Увеличение спроса привело к дефициту мест в отелях и на турбазах, мест практически не осталось. Речь идет как о Республике Алтай, так и о курортах Белокуриха в соседнем Алтайском крае.

«Спрос сейчас очень высок. Многие объекты высокого уровня на Алтае уже на 100% заполнены, найти проживание на длительный период сложно. Например, сейчас в Altay Village 5* забронировать ближайший заезд возможно только в сентябре», – рассказал представитель компании «Русский Экспресс».

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Жизнь #Алтайский край #Республика Алтай #Туризм
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