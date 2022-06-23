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МИД признал Грецию опасной страной для отдыха россиян

Источник:
ТАСС
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Фото: Chabe01 / CC BY-SA 4.0

Греция перестала быть безопасной страной для отдыха граждан России — дипломаты получают жалобы сообщения о фактах дискриминации и агрессии в отношении россиян, сообщил директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

«В условиях непрекращающейся антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц и тиражирования в местных СМИ дезинформации о событиях на Украине — а российские информисточники давно заблокированы — продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и даже прямой агрессии по отношению к россиянам и русскоговорящим гражданам», — сказал Пилипсон в интервью ТАСС.

По его словам, имели место случаи избиений, в том числе детей: после нападений пострадавшим требовалась госпитализация. «Греческие банки зачастую вольно трактуют введенные Евросоюзом незаконные ограничительные меры, блокируют счета россиян по национальному признаку», — сказал дипломат.

Он сообщил, что в посольство РФ в Афинах и генконсульство в Салониках ежедневно поступают жалобы россиян на нарушение их законных прав и интересов.

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