МИД признал Грецию опасной страной для отдыха россиян

Греция перестала быть безопасной страной для отдыха граждан России — дипломаты получают жалобы сообщения о фактах дискриминации и агрессии в отношении россиян, сообщил директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

«В условиях непрекращающейся антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц и тиражирования в местных СМИ дезинформации о событиях на Украине — а российские информисточники давно заблокированы — продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и даже прямой агрессии по отношению к россиянам и русскоговорящим гражданам», — сказал Пилипсон в интервью ТАСС.

По его словам, имели место случаи избиений, в том числе детей: после нападений пострадавшим требовалась госпитализация. «Греческие банки зачастую вольно трактуют введенные Евросоюзом незаконные ограничительные меры, блокируют счета россиян по национальному признаку», — сказал дипломат.

Он сообщил, что в посольство РФ в Афинах и генконсульство в Салониках ежедневно поступают жалобы россиян на нарушение их законных прав и интересов.