Вице‑канцлер ФРГ обвинил Россию в экономическом нападении

Вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек заявил, что сокращение объемов газа, поступающего по «Северному потоку» — «экономическое нападение».

«Сокращение поставок газа по "Северному потоку" - это в том числе нападение, экономическое нападение на нас», — приводит ТАСС заявление Хабек.

«Газпром» снизил поставки по газопроводу «Северный поток» из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens и выявленных технических неисправностей двигателей.

Проблема возникла из-за того, что компания Siemens проводит ремонт двигателей только на заводе в Канаде. Санкционная запутанность привела к задержке поставки, потому что только Канада ввела санкции против «Газпрома», теперь Siemens не может забрать отремонтированные для «Газпрома» двигатели.

Из-за этого по «Северному потоку» в настоящее время прокачивается 40% газа от максимальной мощности трубопровода. Федеральное сетевое агентство ФРГ заявило, что не видит «причинной связи» между технической стороной вопроса и столь существенными объемами сокращения поставок.