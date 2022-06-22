НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Вице‑канцлер ФРГ обвинил Россию в экономическом нападении

Источник:
ТАСС
682 9
Фото: Sandro Halank, Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек заявил, что сокращение объемов газа, поступающего по «Северному потоку» — «экономическое нападение».

«Сокращение поставок газа по "Северному потоку" - это в том числе нападение, экономическое нападение на нас», — приводит ТАСС заявление Хабек.

«Газпром» снизил поставки по газопроводу «Северный поток» из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens и выявленных технических неисправностей двигателей.

Проблема возникла из-за того, что компания Siemens проводит ремонт двигателей только на заводе в Канаде. Санкционная запутанность привела к задержке поставки, потому что только Канада ввела санкции против «Газпрома», теперь Siemens не может забрать отремонтированные для «Газпрома» двигатели.

Из-за этого по «Северному потоку» в настоящее время прокачивается 40% газа от максимальной мощности трубопровода. Федеральное сетевое агентство ФРГ заявило, что не видит «причинной связи» между технической стороной вопроса и столь существенными объемами сокращения поставок.

Еще по теме
Топливо подорожало на российских АЗС
Власти Кузбасса спрогнозировали двукратное снижение вывоза угля
Россия поставила Китаю рекордные объемы нефти
Глава ФАС назвал парадоксальными цены на авиатопливо
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Германия отказалась унижать Россию
Россия поставила Литве ультиматум из-за блокады Калининграда
Названы лучшие доступные смартфоны
Путин предложил навсегда отказаться от проверок бизнеса
Обсуждение (9)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Самое обсуждаемое
34
МИД предупредил Литву о последствиях блокады Калининграда
28
Coca-Cola окончательно покинет Россию
27
Украина вводит визовый режим для россиян
22
Путин предложил навсегда отказаться от проверок бизнеса
20
Министр пообещал появление «Москвича» в этом году