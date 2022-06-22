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Утечка токсичного химиката произошла на станции в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Омской области

Утечка толуилендиизоцианата из вагона-контейнера произошла на железнодорожной станции в Омске, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Омской области.

В 08.00 в среду на станции в Омске произошло истечение толуилендиизоцианата из железнодорожного вагона-контейнера, который ехал из Владивостока до станции Силикатная. Контейнер отогнан на тупиковый путь.

На месте работают 24 человека и 11 единиц техники, из них от МЧС России семь человек и две единицы техники. Никто не пострадал.

Толуилендиизоцианат использует при изготовлении полиуретана. Он токсичен и относится к веществам второго класса опасности.

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