Утечка толуилендиизоцианата из вагона-контейнера произошла на железнодорожной станции в Омске, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Омской области.

В 08.00 в среду на станции в Омске произошло истечение толуилендиизоцианата из железнодорожного вагона-контейнера, который ехал из Владивостока до станции Силикатная. Контейнер отогнан на тупиковый путь.

На месте работают 24 человека и 11 единиц техники, из них от МЧС России семь человек и две единицы техники. Никто не пострадал.

Толуилендиизоцианат использует при изготовлении полиуретана. Он токсичен и относится к веществам второго класса опасности.