Егор Крид назвал астрономическую сумму трат за месяц

Поп-певец Егор Крид признался, что тратит в месяц
по несколько десятков миллионов рублей, например, в мае он потратил
34,5 миллиона рублей.
Крид в выпуске на YouTube-канале «KREED FAMILY» показал экран своего онлайн-банка, из которого следовало, что в мае он потратил 34,5 миллиона рублей.
«О, за март нормально, три миллиона. В апреле 20 миллионов 150 тысяч», — сказал Крид. Он отметил, что надо следить за финансами.
Также он написал в соцсетях, что заплатит любые деньги
тому, кто восстановит его нервные клетки.