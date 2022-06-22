Егор Крид назвал астрономическую сумму трат за месяц

Поп-певец Егор Крид признался, что тратит в месяц по несколько десятков миллионов рублей, например, в мае он потратил 34,5 миллиона рублей.



Крид в выпуске на YouTube-канале «KREED FAMILY» показал экран своего онлайн-банка, из которого следовало, что в мае он потратил 34,5 миллиона рублей.



«О, за март нормально, три миллиона. В апреле 20 миллионов 150 тысяч», — сказал Крид. Он отметил, что надо следить за финансами.



Также он написал в соцсетях, что заплатит любые деньги тому, кто восстановит его нервные клетки.

